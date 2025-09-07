Понад 800 дронів по Україні! Що сталося після наймасованішої атаки?

07.09.2025 12:53
Video thumbnail for youtube video sma6rhlkkya

Вперше росіяни запустили понад 800 дронів! Україна пережила сьогодні одну з наймасованіших атак. Що сталося після масованої атаки і що відбувалося у Дніпрі та Дніпропетровській області сьогодні вночі, дивіться у нашому огляді. Слідкуйте за головними новинами України і Дніпропетровщини та дізнавайтесь про війну в Україні сьогодні на 11 канал Дніпро!

🔔Підпишіться та натисніть “дзвоник”, щоб отримувати сповіщення про нові оперативні відео та трансляції!

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-26072025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 07.09.2025

07.09.2025 8:09
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-26072025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 06.09.2025

06.09.2025 8:26

Де зникла Дар’я? У Кривому Розі розшукують школярку!

05.09.2025 17:12
Video thumbnail for youtube video kxhbosyuc5q

Межова під вогнем: дніпровське прифронтове селище, про яке забули?

05.09.2025 16:01
Video thumbnail for youtube video typ-tr0fjyu

Удар “шахедами” по Дніпру: Чи є загроза хімічної небезпеки?

05.09.2025 11:45
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-26072025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 05.09.2025

05.09.2025 8:05