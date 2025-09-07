Понад 800 дронів по Україні! Що сталося після наймасованішої атаки?

Вперше росіяни запустили понад 800 дронів! Україна пережила сьогодні одну з наймасованіших атак. Що сталося після масованої атаки і що відбувалося у Дніпрі та Дніпропетровській області сьогодні вночі, дивіться у нашому огляді. Слідкуйте за головними новинами України і Дніпропетровщини та дізнавайтесь про війну в Україні сьогодні на 11 канал Дніпро!

