Очевидно, Росія старається завдати болю Україні, і удари більш наглі – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Зараз у наших містах – у Києві, в Сумах, в інших містах і громадах – допомагають пораненим після російського удару. Географія ударів за добу – Київ, Суми, Кременчук, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя. В Києві ще розбирають завали – можуть бути тіла під завалами. Пошкоджено будівлю Кабміну. На цей час відомо про більш ніж чотири десятки постраждалих по країні, 20 із них – у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Загалом тільки в столиці повітряна тривога була більш ніж сім із половиною годин. Київ був однією із центральних мішеней для російських дронів. Зараз знову повітряна тривога шириться Україною – і саме через «шахеди».

За одну минулу ніч було більш ніж 400 «шахедів», загальна кількість дронів у тому ударі була 810. Тобто майже половина – це дрони, які росіяни використовують для ускладнення повітряної обстановки та перевантаження ППО. Також були ракети, зокрема балістика. Значну частину нашим воїнам вдалося збити, і це вагомий результат. Є результати щодо дронів-перехоплювачів: за цю ніч більш ніж півтори сотні перехоплень. І також добре показали себе підрозділи РЕБ, армійська авіація, мобільні вогневі групи, винищувачі Повітряних сил, зенітники. Всім дякую. Звісно, не все поки що збивається, і треба ще додатково посилювати нашу протиповітряну оборону. Це пріоритетне завдання. Росіяни тримають кількість «шахедів» у масованих ударах на рівні 300–400 за один такий удар, наші перехоплювачі мають вийти на відповідний показник. Це реально – потенціал виробництва є, фінанси та контракти – вони є, вони забезпечуються, потрібне масштабування відповідних підрозділів. Дякую всім, хто в Силах оборони виконує це завдання, та дякую всім, хто допомагає: кожному волонтеру, кожній компанії. Розвивати цю технологію перехоплювачів, упроваджувати її, тренувати екіпажі – усе це – рятувати життя людей.

І важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні, і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ – чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями – санкціями проти Росії, проти пов’язаних із Росією осіб та сильними тарифами й іншими обмеженнями на торгівлю з Росією. Їхні втрати повинні відчуватись. І саме це переконливо. А також – наша далекобійність. Путін не хоче переговорів, явно ховається від них, тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди – логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню, на зустріч лідерів.

На тижні зараз буде зустріч у форматі «Рамштайн» – сьогодні з міністром оборони України Денисом Шмигалем ми обговорили підготовку та пріоритети на перемовини в «Рамштайні». Очікуємо на нові пакети підтримки. Був на доповіді сьогодні Рустем Умєров – ми готуємо Ставку найближчими днями саме щодо технологічних аспектів нашого захисту та наших далекобійних дій.

Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Я подякував Емманюелю за підтримку та координацію, наші кроки для тиску на Росію і щоб європейці разом могли зробити більше для закінчення цієї війни. Контактували сьогодні також з Марком Рютте. Багато вже є реакцій лідерів, голів урядів, керівників міжнародних організацій – дякуємо всім. Міністерство закордонних справ України інформує всіх партнерів щодо чергової російської ескалації. Розраховуємо на сильну реакцію Америки. Це те, що потрібно.

І ще.

Сьогодні День воєнної розвідки України. Я дякую вам, хлопці, за вашу силу, за всі результативні ваші операції. Особливо хочу подякувати за операцію в Чорному морі, що відкрило Україні морські експортні коридори. Дякуємо за потрібну інформацію. Повага нашим розвідникам. І завжди пам’ятаємо полеглих героїв.

Слава Україні!