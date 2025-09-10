Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Довгий сьогодні день. Постійно був на зв’язку з нашими військовими – і під час російського масованого удару вночі, і після того вдень. Більш ніж чотири сотні російських дронів було, і більшість із них – «шахеди». Ще більш ніж сорок ракет різних типів, зокрема балістика. На щастя, українські сили збили більшу частину цього. Дякую кожному нашому підрозділу. Але все ж таки, на жаль, були влучання, пошкодження інфраструктури в різних областях, пошкодження звичайних будинків. Від першої години ночі наші військові фіксували рух російських дронів у напрямку кордону з Польщею. І цей рух – не випадковість чи помилка, а цілеспрямований рух. Росіяни задіяли для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію Білорусі. Майже два десятки дронів зайшли в Польщу, і з боку України вони завели, схоже, менш ніж половину від загальної кількості. Прорахована російська активність. І ми бачимо, яка ситуація в підсумку – як складно було із цим упоратись. Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими. На жаль, станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, – реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит. Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і чого поки що не можуть. На території Білорусі почалися спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань. Бачимо також російську кампанію дезінформації і проти Польщі, і проти України. Ми бачимо, як росіяни намагаються принизити Польщу. Важливо, щоб усе ж таки була побудована сильна протидія – так, як потрібно. Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір. Ми представили партнерам, як це зробити. Деталі зрозумілі, як не дати розширюватися війні та як зупинити російські кроки на ескалацію. Спільних сил для цього абсолютно достатньо. Сьогодні багато міжнародної роботи щодо цього в усіх лідерів. Дякую кожному лідеру, хто підтримав Польщу, хто підтримує Україну, хто розуміє, яка загроза країнам на східному фланзі та що саме дрони зараз Росія робить основним знаряддям для вбивств і дестабілізації. Втім, і ракетна загроза не меншає. Росія продовжує розбудову своєї воєнної промисловості. Говорили про все це з лідерами Європи, зокрема з Прем’єр-міністром Польщі Туском, Прем’єр-міністром Британії Стармером, главою уряду Італії Мелоні, із Генсеком НАТО Рютте. Важливо й надалі координуватись. Ми домовились, що наші військові, наші представники міністерств оборони – України та Польщі – найближчим часом зустрінуться. Я доручив нашим військовим представити увесь досвід, який у нас є в протидії дронам.

Говорив також з Урсулою фон дер Ляєн, Президенткою Єврокомісії. Вона сьогодні представила фундаментальні пріоритети Єврокомісії, і важливо, що Європа буде ще сильнішою. Серед багатьох речей – кошти на оборону, зокрема 6 мільярдів євро на дрони для України. Це те, що значно підтримає нас. Ми розраховуємо на інструмент SAFE, велику оборонну програму Євросоюзу, Україна має бути повноцінною учасницею. Окремо я хочу подякувати Урсулі за готовність допомогти нам і з дуже чутливими соціальними питаннями, а саме – фінанси для українських дітей на харчування у школах, безоплатне харчування для всіх наших дітей. Поступово в цьому році ми зробимо все, щоб наповнити цю шкільну програму на сто відсотків.

І ще одне.

Очікую на детальну доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля щодо «Рамштайну». Був з ним сьогодні я на контакті. Є результати щодо нових систем ППО для України. Є готовність партнерів фінансувати програму PURL і надалі – для закупівлі американської зброї. Домовляємось ми й про додаткові кошти на виробництво нашої української зброї, зокрема далекобійних дронів, щоб Росія відчувала, що таке відповідь на війну. Працюємо й над оснащенням наших бригад.

Я дякую всім, хто нам допомагає. Я дякую всім, хто розуміє, що Росія чує тільки силу і тільки із сильними рахується. Україна, вся наша Європа, усі наші партнери мають бути сильними. І дуже розраховуємо на сильну реакцію Сполучених Штатів Америки.

Слава Україні!