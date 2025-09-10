Стояли в черзі за пенсіями та не дочекались: Окупанти цинічно вдарили по пенсіонерах на Донеччині!

10.09.2025 17:46
Стояли в черзі за пенсіями та не дочекались: окупанти цинічно вдарили авіабомбами по пенсіонерах на Донеччині. 25 людей, що були в епіцентрі вибуху, загинули. 5 поранених доставили до Дніпра. Що розповідають постраждалі про удар та які прогнози лікарів? Слідкуйте за останніми новинами України і Дніпропетровщини та дізнавайтесь головне про війну в Україні на 11 каналі!

