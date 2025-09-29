Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 29.09.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 29.09.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1314-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 81 авіаційний удар, застосував 50 ракет та скинув 156 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4682 обстріли, зокрема 124 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6432 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Новоселівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління БпЛА та ще п’ять інших важливих об’єктів ворога.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Противник завдав 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 19 керованих авіаційних бомб, здійснив 179 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Торське, Дерилове, Шандриголове та в напрямку населеного пункту Ставки.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників у районах Федорівки, Григорівки, Серебрянки та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано два боєзіткнення – окупанти намагалися просуватися у бік Предтечиного та Міньківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Щербинівки, Степанівки, Плещіївки, Полтавки, Олександро-Калинового, Іванопілля та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Никанорівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоекономічне, Горіхове, Філія та в напрямку Мирнограду, Родинського, Балагану.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Тернове, Піддубне, Маліївка, Новогригорівка, Новомиколаївка, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1080 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 53 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 617 безпілотних літальних апаратів, 43 крилаті ракети, 111 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!