Відому дніпровську телеведучу вкусив кліщ! Що було далі?

29.09.2025 17:23
Video thumbnail for youtube video 9fftlnrkizg

Нестерпний біль, артрит та порушення роботи серця! Такі тяжкі симптоми викликає хвороба Лайма або бореліоз, яку переносять кліщі. Зокрема й у Дніпропетровській області. Нещодавно кліщ вкусив відому дніпровську телеведучу! Що було далі? Які симптоми і як вберегтися від інфікування? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

