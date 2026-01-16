Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 16.01.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 16.01.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1 423-тя доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 97 авіаційних ударів, застосував 3 ракети й скинув 234 керовані авіабомби. Крім цього, було залучено для ураження 6968 дронів-камікадзе та здійснено 3338 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 57 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Манухівка, Білопілля Сумської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Різдвянка, Верхня Терса, Любицьке, Самійлівка, Воздвижівка, Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Таврійське, Преображенка Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки противника, два пункти управління БпЛА і ще один важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, противник завдав одного авіаудару, скинувши дві авіабомби, здійснив 111 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Тихе, Стариця, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кругле, Нестерне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Піщаного, Курилівки, Петропавлівки, Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дружелюбівка, Олександрівка, Діброва, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника у районах Сіверська, Платонівки та у бік Закітного.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири атаки у районах Васюківки, Федорівки та у бік Привілля, Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та у бік Новопавлівки, Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія та у бік Вільного, Родинського, Нового Шахового, Сухецького.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив десять атак, поблизу Вишневого та у бік населених пунктів Іванівка, Олександроград, Єгорівка, Рибне, Злагода, Андріївка-Клевцове, Нове Запоріжжя, Січневе.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 30 атак росіян, у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Зеленого, Варварівки.

На Оріхівському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень, у районах Приморського, Степногірська, Степового, Кам’янського.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутись вперед у районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, чотири бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 527 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 180 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо!

Слава Україні!