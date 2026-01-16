Зараз від розвідки маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Сьогодні було багато міжнародної роботи. Наші партнери. Президент Чехії в Україні, і в нас доволі значна співпраця, зокрема по зброї. Будемо продовжувати чеську ініціативу щодо артилерії, яка нас підтримує. Спільне виробництво – теж, передусім це стосується дронів. Важливо, що Чехія з нами і в політичних питаннях. Говорив із міністром Британії – він в Україні. Постійно ми на звʼязку з Кіром, Прем’єр-міністром, усіма нашими партнерами. Британія – один із найбільших наших друзів, і так буде й надалі. Латвія – була зустріч зі Спікеркою парламенту. Всі наші балтійські друзі – серед лідерів політичної підтримки України. Дуже дякую.

Ми готуємося до наступного тижня, щоб зустрічі в Давосі були продуктивними, були правильними, потрібен чіткий зміст – зміст зустрічей, зміст документів. Зараз точно не час для гучних і пустих розмов, для формальних зустрічей. Треба, щоб були результати для реальних людей – для українців, для всіх європейців, для американців. Мир однаково потрібен усім, справжня безпека потрібна всім, нормальний економічний розвиток теж потрібен для всіх. І все це має бути відображене у відповідних документах, які ми готуємо, зокрема, з американською стороною.

Сьогодні я провів нараду з урядовцями та командою Офісу. Зараз на шляху в Сполучені Штати Америки наші представники – Рустем Умєров, Кирило Буданов та Давид Арахамія. Зустрічі з американськими колегами ми очікуємо найближчим часом.

Прем’єр-міністр України та віцепремʼєр доповідали сьогодні по енергетиці – по надзвичайній ситуації в різних наших містах і громадах через російські удари та жорстку погоду. По всій країні задіяно максимум ресурсів. Буквально десятки тисяч людей зараз працюють у ремонтних бригадах, у комунальних службах, в енергетичних компаніях, і треба, щоб і надалі була така спільна робота на всіх рівнях влади й між владою та бізнесом, усіх інституцій, усіх служб. Я хочу подякувати всім керівникам громад, які дійсно ефективні, дійсно зі своїми людьми та допомагають.

Окремі завдання сьогодні для ППО, для військових. Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами і щодо ракет для ППО, і щодо систем, які так необхідні нам. Постачання недостатньо. Стараємось прискорювати, і важливо, щоб партнери нас чули. Багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України. Але все одно, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Будь ласка, допомагайте тим, хто поруч із вами, на самоті, хто потребує вашої підтримки. Міністерство внутрішніх справ розгортає більшу кількість Пунктів Незламності. Уряд працює з енергокомпаніями й партнерами, щоб було більше обладнання та більше резервів. Але ключове – щоб світ про це не мовчав. Війни без тиску не завершуються. І саме через те, що тиску замало, росіяни все це роблять. Маємо це змінити. Я дякую всім, хто працює заради України. Я дякую всім, хто в бою, на позиціях, на чергуванні, на постах. Україна тримається на вашій ефективності.

Слава Україні!