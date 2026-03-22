Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 22.03.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 22.03.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1488-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 79 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8379 дронів–камікадзе та здійснив 3587 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 73 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Великомихайлівка, Іванівка, Підгаврилівка, Покровське; а також Терсянка, Нове Поле, Самійлівка, Гуляйпільське, Рівне, Воздвижівка, Заливне, Копані, Широке, Чарівне, Верхня Терса, Веселянка, Покровське, Оріхове у Запорізькій області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 124 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 14 – із застосуванням РСЗВ. Завдав два авіаудари із застосуванням семи КАБ. Протягом доби зафіксовано шість боєзіткнень.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Стариця, Охрімівка та Синельникове.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Піщане, Глушківка.

На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі Середнього та у бік населених пунктів Лиман, Ставки й Діброва.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник один раз намагався покращити своє положення в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Яблунівка, Софіївка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Степанівки, Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Нове Шахове, Кучерів Яр, Білицьке, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів у районах Тернового, Злагоди та Красногірського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Чарівне, Мирне.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили одну ворожу атаку в напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну невдалу атаку в бік наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 940 осіб. Також ворог втратив три танки, одну бойову броньовану машину, 30 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 1885 безпілотних літальних апаратів, 121 одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Слава Україні!