Це був дуже корисний візит у регіон Близького Сходу, в регіон Затоки: домовилися про можливості посилити ППО, про спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Сьогодні вже вдома, в Україні, це був дуже корисний візит у регіон Близького Сходу, у регіон Затоки. Відчувається, яке хороше ставлення до України, до наших воїнів, до нашого досвіду. Висока повага до України – я вдячний за це лідерам, є загальне бачення країн регіону працювати разом із нашою державою, із нашим захистом разом із нашими експертами. Безпека та відновлення стабільності – це перший пріоритет для всіх. І кожен із народів заслуговує жити в мирі. Зараз уже є домовленості, це історичні домовленості: Україна та Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Катар. Ми працюємо також із Йорданією та Кувейтом. Зараз у регіоні – Рустем Умєров, він продовжує перемовини на політичному рівні, сьогодні мені він доповідав. Є вже також додаткові запити від Бахрейну та Оману. І для України це не тільки питання престижу та поваги до нашого народу. Це питання цілком конкретне та практичне – ми експортуємо нашу систему захисту, вміння наших воїнів, знання, які є в нашої держави. І від цих держав – від наших партнерів – ми розраховуємо на відповідну безпекову взаємодію. Ми вже домовилися про можливості посилити ППО, про спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю. І це стосується, зокрема, дизеля та інших речей, які необхідні нам зараз.

Провів сьогодні також Ставку – передусім про протиповітряну оборону. Детально розібрали ситуацію по виконанню контрактів і по закупівлях усього, що необхідно. Це не тільки по протидії балістиці – це й по фронтовій ППО, по ракетах проти дронів, також по перехоплювачах. Усе буде забезпечено. Ми працюємо, щоб наше українське виробництво змогло вийти на такий рівень, коли необхідні компоненти системи протиповітряної оборони будуть у нас – усі, включно з антибалістичними. Ми працюємо щодо цього з кількома країнами – деталі зараз іще зарано розкривати. Але потрібне найголовніше – ліцензії для нас, локалізація у нас, результати у нас, в Україні. Це глобальна мета, ми продовжуємо заради цього працювати.

І ще одне. Буде на цьому тижні ще багато роботи, багато міжнародної роботи з нашими партнерами. Це стосується гарантій безпеки для України – і робота щодо цього з Америкою передусім. І також ми будемо говорити з Європою щодо нашого українського потенціалу та домовленостей на Близькому Сході та в Затоці, і щодо нашого спільного європейського захисту та виробництва. Будуть хороші результати. Я дякую всім, хто нам допомагає! Я дякую всім нашим людям! Важливо пам’ятати, що Україна володіє такою системою захисту не завдяки комусь одному. Наша сила не просто в перехоплювачах чи в якійсь іншій зброї. Наша сила в тому, що українці щодня захищають свою країну, щодня перевіряють на практиці, що працює реально, щодня здобувають результати для себе, для своєї країни, а отже, можуть посилити й інших – тих, хто підтримує Україну, хто допомагає Україні.

Слава Україні!