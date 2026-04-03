Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 03.04.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 03.04.2026 щодо російського вторгнення

Розпочалася 1500-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 230 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 63 авіаційних ударів, скинувши 213 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9058 дронів–камікадзе та здійснив 3788 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Коломійці, Зелена Долина, Підгаврилівка, Просяна, Олександрівка та Катеринівка у Дніпропетровській області; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Любицьке, Омельник, Барвінівка, Долинка, Гуляйпільське, Воздвижівка, Омельник, Широке, Копані, Рівне, Новоселівка, Оріхів та Преображенка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили та техніки противника, один логістичний хаб та один пункт управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення з ворогом. Противник завдав одного авіаудару, скинув чотири авіабомби, здійснив 100 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Стариця та Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку ворог сім разів атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Нова Кругляківка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у напрямках населених пунктів Надія, Новосергіївка, Новоєгорівка, Ставки, Лиман та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед в районах Рай-Олександрівки та Платонівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Бересток, Степанівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, Новопавлівка та в бік Миколайпілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новопідгороднє й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував 21 раз у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Вороне, Красногірське та у бік населених пунктів Іванівка, Андріївка-Клевцове, Соснівка, Степове, Вишневе, Вербове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 40 атак окупантів у бік населених пунктів Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Прилуки, Варварівка, Залізничне, Святопетрівка, Добропілля, Солодке, Мирне, Зелене, Гуляйпільське, Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог 13 разів атакував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки, Степногірськ, Степове та у бік населених пунктів Новоданилівка, Лук’янівське й Приморське.

На Придніпровському напрямку нашими воїнами відбито дві штурмові дії противника у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також ворог втратив три танки, шість бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 1236 безпілотних літальних апаратів, 177 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

