Продовжуємо працювати з країнами, які перебувають під ударами іранського режиму: є нові домовленості – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Провів сьогодні селектор на рівні уряду та всіх наших областей по тому, що в енергетиці. Вже готуємося до наступної зими, поступово відновлюємо те, що російські удари зруйнували цією зимою. По всій країні затверджені плани стійкості, для кожного регіону. Вже почалося виконання. Триває ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен об’єкт, який має значення, повинен бути захищений. Є чіткі завдання для регіонів та основних міст по альтернативній генерації та по відновленню об’єктів. Зараз урядовці забезпечили необхідний ресурс та необхідні рішення, щоб додати в систему когенераційні установки. Все це важливо, це забезпечує життя. Двісті сорок п’ять об’єктів по всій країні вже в роботі, ми почали цю роботу, незважаючи дійсно на проблему, на нестачу фінансів: європейський пакет підтримки на 90 мільярдів євро для України досі заблокований. Це проблема, що європейці не можуть знайти рішення і виконати те, що обіцяли. П’ять мільярдів із цього пакета мали піти саме на підготовку України до зими та на оперативне відновлення. Ми розраховуємо, що рішення все ж таки буде. Зараз працюємо за ті ресурси, які в нас є, я вдячний уряду за цю роботу, усім в областях, в обласних владах, у містах, хто нам допомагає. Захист енергетики, нашої критичної інфраструктури – безумовний пріоритет.

Був сьогодні на доповіді міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко – доповідав по багатьох питаннях. Передусім я хочу подякувати підрозділам Національної гвардії, прикордонної служби, Національної поліції України, які разом з усіма нашими Силами оборони та безпеки захищають державу. Ми обговорили сьогодні і логістичні потреби відповідних підрозділів. І окрема увага – роботі з ветеранами, зокрема через систему МВС України. Це стосується і реабілітації ветеранів, і лікування та повсякденної реальної уваги – це дуже важливо. Дякую.

Ще одне.

Україна бере участь у всіх форматах взаємодії з партнерами заради більшої безпеки та більшої нашої спільної сили. Ми продовжуємо працювати зараз із країнами, які перебувають під ударами іранського режиму. Є нові домовленості, Україна ще більше буде представлена у нових безпекових форматах. Це точно посилить можливості нашого експорту та український оборонний потенціал. Рустем Умєров завтра детально доповідатиме по цій роботі за цей тиждень – по кожній країні: від Затоки до Туреччини. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сьогодні взяв участь у спільному форматі з європейцями та іншими партнерами по ситуації в Ормузькій протоці, по тих проблемах, які є зі свободою мореплавства. Це важливо загалом для глобального стану справ і глобальної безпеки. Україна має відповідну експертизу щодо морських шляхів, щодо захисту та відновлення руху, якщо партнери будуть готові діяти, ми розглянемо, як ми можемо їх посилити, як ми зможемо додати нашої експертизи, знання і технологічного потенціалу. Зараз неможливо уявити реальну безпеку без України. Я дякую всім, хто це розуміє. Дякую всім, із ким уже працюємо ми разом. І тільки разом.

Слава Україні!