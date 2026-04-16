Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 16.04.2026

Оперативна інформація станом на 8:00 16.04.2026 щодо російського вторгнення

Розпочалася 1513-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 153 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував 24 ракети, здійснив 76 авіаційних ударів, скинув 225 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 9140 дронів-камікадзе та здійснив 3456 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 59 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Підгаврилівка Дніпропетровської області; Гуляйпільське, Воздвижівка, Чарівне, Копані, Оріхів Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіабомб, здійснив 116 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, три з яких реактивними системами залпового вогню. Зафіксовано одну штурмову дію противника.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку агресор два рази атакував у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у напрямку населених пунктів Шийківка, Новосергіївка, Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районі Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку загарбники чотири рази атакували в районах населених пунктів Міньківка, Никифорівка та у бік Тихонівки, Федорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка та у бік Іллінівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Муравка, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка, Нове Шахове, Шевченко, Білицьке, Іванівка.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Тернове, Калинівське, Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Прилук та у бік населених пунктів Добропілля, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Староукраїнка, Гірке, Цвіткове.

На Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог провів п’ять марних штурмових дій в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують чинити ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також наші воїни знешкодили два танки, одну бойову броньовану машину, 43 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 20 крилатих ракет, 1357 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 208 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

Боротьба триває! Слава Україні!