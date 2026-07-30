Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 30.07.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 30.07.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1618-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 238 бойових зіткнень.

Учора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет та 85 авіаційних ударів, під час яких скинув 293 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8112 дронів-камікадзе та здійснили 2892 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 26 – із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Суми, Лужки та Тополя Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили противника та два пункти управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив. Водночас агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 63 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили тринадцять атак противника в районах населених пунктів Лиман, Волохівка, Стариця, Ізбицьке та Хатнє.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у районах населених пунктів Ківшарівка, Шийківка та Куп’янськ-Вузловий.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 17 разів атакували в районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Діброва, Новий Мир, Новоселівка, Лиман та Озерне.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 18 штурмових дій у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Пискунівка, Миколаївка, Рай-Олександрівка та Різниківка.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 32 атаки в районах населених пунктів Миколайпілля, Степанівка, Русин Яр, Костянтинівка, Іллінівка, Олександро-Шультине та Іванопілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 атаку в районах населених пунктів Торецьке, Шахове, Ганнівка, Сергіївка, Новопавлівка, Софіївка, Вільне, Нове Шахове, Родинське, Шевченко, Матяшеве, Мирне, Василівка, Котлине, Удачне та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили дві атаки у напрямку населених пунктів Рибне та Січневе.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 14 разів атакували в районах населених пунктів Криничне, Воздвижівка, Косівцеве, Добропілля, Гірке та Оленокостянтинівка.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Чарівного.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1360 осіб. Також знешкоджено три танки, п’ять бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, три реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1362 безпілотні літальні апарати, 440 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!