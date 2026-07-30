Заклади освіти Кам’янського готують до нового навчального року

13:43 30.07.2026
Zaklady Osvity Kam Yanskogo Gotuyut Do Novogo Navchalnogo Roku

У Кам’янському літні місяці традиційно використовують для підготовки шкіл, ліцеїв, гімназій та дитячих садків до нового навчального року. Зараз триває ремонт приміщень, облаштування укриттів та модернізація харчоблоків. На окремих об’єктах роботи вже завершено. У ліцеї №39 завдяки розширенню укриття навчання проходитиме в офлайн-форматі. А у ліцеї №44 триває капітальний ремонт харчоблоку. Це вже шоста модернізована їдальня у Кам’янському, яку створюють у межах реформи шкільного харчування. В інших ліцеях також триває робота — виконали ремонт покрівлі, оновили систему опалення та привели до ладу санвузли. Загалом під час підготовки до нового навчального року в закладах освіти Кам’янського відремонтовано вісім покрівель, дві системи опалення, оновлено спортивну залу, навчальні кабінети, відремонтували й облаштували укриття, модернізували харчоблок. Окремо, за підтримки міжнародних партнерів, капітально відремонтують укриття ще у декількох міських закладах освіти.

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