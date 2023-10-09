Міжнародні новини Новини Палестинські бойовики вдерлися в Ізраїль 09.10.2023 20:02 Ізраїль у стані війни. Через напад палестинських бойовиків, в країні загинули щонайменше 700 людей та понад 2000 громадян поранені. Продовжити читання Уперед Про правила БЕЗПЕЧНОГО використання газу нагадують у Дніпровській філії «Газмережі»Назад Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб послабити світову єдність – звернення Президента України Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб послабити світову єдність – звернення Президента України 09.10.2023 20:37 Mіські новини Новини Про правила БЕЗПЕЧНОГО використання газу нагадують у Дніпровській філії «Газмережі» 09.10.2023 17:55 Mіські новини Новини Аварійно небезпечна неділя. Сплеск ДТП у Дніпрі та області 09.10.2023 17:14 Mіські новини Новини Випічка для військових на передовій та пораненим у шпиталі 09.10.2023 16:22 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 09.10.2023 09.10.2023 7:24 Новини Новини України Наступного тижня працюватимемо разом із нашими партнерами заради єдності світу в протистоянні терору – звернення Президента України 08.10.2023 21:33