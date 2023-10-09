Палестинські бойовики вдерлися в Ізраїль

09.10.2023 20:02

Ізраїль у стані війни. Через напад палестинських бойовиків, в країні загинули щонайменше 700 людей та понад 2000 громадян поранені.

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