Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб послабити світову єдність – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні був дуже насичений день. Різні наради, і серед них особливо важливі ті, що стосуються нової міжнародної ситуації.

Провів нараду з керівниками нашої розвідки, ГУР та зовнішньої розвідки, з нашими дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі та навколо нього та щодо загальної ситуації на Близькому Сході.

Це має принципове значення для нас – не лише для України, а для всієї Європи.

За наявною інформацією – дуже чіткою – Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та суперечностей і цим допомогло Росії знищувати свободу у Європі. Ми бачимо, як російські пропагандисти зловтішаються. Бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль. І все це – значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій.

Ми знаємо, як цій загрозі протидіяти.

Готуємо відповідні кроки. А головне – захищаємо необхідність максимальної єдності світу.

Сьогодні звернувся до учасників Парламентської асамблеї НАТО. Передусім про єдність. Про те, що кожній державі у світі зараз треба обрати, як вона захищатиме міжнародне право. Захищатиме! А не залишатиметься осторонь, коли терор намагається взяти гору, і коли на наших очах може зламатись ще один регіон світу.

Я вдячний усім лідерам і державам, які зараз повністю усвідомлюють небезпеку та готові працювати разом заради того, аби втримати ситуацію. Втримати очевидних спонсорів терору від ширшого втручання.

Провів сьогодні й нараду зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Координація позицій на найближчі тижні.

Також провів нараду з віцепремʼєр-міністром Федоровим, міністром освіти і науки Лісовим та командою Міністерства. Робочі питання.

Ще одне.

Провів заміну командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Замість Ігоря Танцюри командувачем призначено Анатолія Баргилевича. Головне завдання – розвиток Сил територіальної оборони не має зупинятися.

Дякую всім, хто дбає про Україну та бʼється заради нашої держави! Готуємо нове посилення для наших воїнів.

Дякую всім у світі, хто має сміливість називати речі своїми іменами та захищати життя й порядок, заснований на правилах!

Слава Україні!