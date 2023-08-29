💧КОМУ ВИСТАЧИТЬ ВОДИ? Дізнавайся у Коломійцева, Найєма, Лукашука разом з #ВасильєвГостро🔺️


🔺️ “Світ опинився на межі нових війн за доступ до джерел прісної води. Історія зафіксувала щонайменше 655 війн і збройних конфліктів, у яких люди воювали за воду, зокрема 66 із них — у Європі”, Defense Express.
🔺️ Один з них розгортається у самому центрі Європи – на півдні України, де близько 700 тисяч людей залишилися без питної води через прорив Каховської ГЕС.
🔺️ Масштабне будівництво, якого не бачила сучасна Україна, триває. Як скоро будуть збудовані нові гілки водогону? Чи задовільнить він хоча б мінімальні потреби населення? Чи вистачить води для промисловості? А чи не перетворяться родючі поля на безлюдну пустелю?

Про все це дізнаємося від Директора агентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Наєма, голови обласної ради Миколи Лукашука та керівника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександра Коломійцева у #ВасильєвГостро

Васильєв Гостро
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