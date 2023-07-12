«Про Кривий Ріг» 12.07.2023


Побили пенсіонерів! / Коли повернеться вода? / Обвалився дах у багатоповерхівці – спецпроєкт “Про Кривий Ріг”.

Про Кривий Ріг
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