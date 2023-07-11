💧☢️ 🌾 ПІСЛЯ КАТАСТРОФИ. Що буде з водою? Що буде з ЗАЕС? Будемо з хлібом? Лукашук у #ВасильєвГостро📌

Яка ситуація з водою після катастрофи на Каховській ГЕС в Нікопольському і Кріворізькому районах, чому бунтують мешканці Нікополя, коли будуть побудовані нові водогони, і чи будуть підвищені тарифи на водопостачання, а також про безпеку навколо ЗАЕС і співпрацю з міжнародними партнерами по відновленню регіону.

ЕКСКЛЮЗИВНО. Інтерв’ю голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука у #ВасильєвГостро📌