💧☢️ 🌾 ПІСЛЯ КАТАСТРОФИ. Що буде з водою? Що буде з ЗАЕС? Будемо з хлібом? Лукашук у #ВасильєвГостро📌


Яка ситуація з водою після катастрофи на Каховській ГЕС в Нікопольському і Кріворізькому районах, чому бунтують мешканці Нікополя, коли будуть побудовані нові водогони, і чи будуть підвищені тарифи на водопостачання, а також про безпеку навколо ЗАЕС і співпрацю з міжнародними партнерами по відновленню регіону.

ЕКСКЛЮЗИВНО. Інтерв’ю голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука у #ВасильєвГостро📌

Васильєв Гостро
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