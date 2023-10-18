«Про Кривий Ріг» 18.10.2023 Невідомі повідомили про мінування у школах. Чиновники витратять понад 830 000 гривень на нові зупинки. На Сонячному вже тиждень гине риба, а вода тхне каналізацією. Про події у Кривому Розі дивіться у випуску. Про Кривий Ріг 1 переглядів Вам також може сподобатися «Про Кривий Ріг» 11.10.2023 ПроКривийРіг: БАТЬКИ-ЗВІРІ/ Нове шахрайство/ СКАЗ повертається/ Про Кривий Ріг 9 переглядів «Про Кривий Ріг» 05.10.2023 Бруд, антисанітарія та навіть отруєння! Як Апостолове виживає без ... Про Кривий Ріг 14 переглядів «Про Кривий Ріг» 20.09.2023 Автотроща з тролейбусом / Бензин по 60 / Вода повертається / ... Про Кривий Ріг 14 переглядів «Про Кривий Ріг» 13.09.2023 Підготовка до зими / Без води / Обережно, сказ / 13.09.23 - спецпроєкт ... Про Кривий Ріг 4 переглядів «Про Кривий Ріг» 06.09.2023 Сплеск шкідливих речовин / Новий комунальний додаток / Безкоштовне ... Про Кривий Ріг 2 переглядів «Про Кривий Ріг» 30.08.2023 Трагедія на воді / Знущання з собаки / Школи - укриттями / Ні ... Про Кривий Ріг 6 переглядів «Про Кривий Ріг» 02.08.2023 Місто попрощалось з жертвами теракту / Водопостачання збільшили / ... Про Кривий Ріг 9 переглядів «Про Кривий Ріг» 26.07.2023 Скандальний тендер / Медики мітингують / Пікет родичів полонених / ... Про Кривий Ріг 17 переглядів «Про Кривий Ріг» 19.07.2023 Підірвався на гранаті / Медики без зарплатні / Поля палають / Допомога ... Про Кривий Ріг 14 переглядів «Про Кривий Ріг» 12.07.2023 Побили пенсіонерів! / Коли повернеться вода? / Обвалився дах у ... Про Кривий Ріг 15 переглядів «Про Кривий Ріг» 05.07.2023 Окупанти планують підрив ЗАЕС / В Апостолове повернули воду /Жнива на ... Про Кривий Ріг 11 переглядів «Про Кривий Ріг» 28.06.2023 Штаб на випадок аварії/День Конституції у місті/ Смертельні ДТП / ... Про Кривий Ріг 16 переглядів 12»Сторінка 1 з 2