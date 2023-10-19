«Про Нікополь» 19.10.2023 окупанти тричі обстріляли місто/опалення у Нікополі/Фільтрація води для Томаківки – спецпроєкт «Про Нікополь». Про Нікополь 2 переглядів Вам також може сподобатися «Про Нікополь» 16.10.2023 Терор Нікополя/поле замість водосховища/займають призові місця - ... Про Нікополь 9 переглядів «Про Нікополь» 12.10.2023 4 ЖЕРТВИ в Нікополі/ Ворог обстріляв 2 громади/ Патронатні родини - ... Про Нікополь 27 переглядів «Про Нікополь» 09.10.2023 Прильот в будинок волонтерки/ Підвоз води/ Церква перейшла до ПЦУ - ... Про Нікополь 18 переглядів «Про Нікополь» 05.10.2023 Нікополь під обстрілом/Вода у Покровській ОТГ/Ноутбуки для школярів - ... Про Нікополь 9 переглядів «Про Нікополь» 2.10.2023 Ворог обстріляв райцентр / Томаківка без води / Відключення світла - ... Про Нікополь 13 переглядів «Про Нікополь» 28.09.2023 Відключення світла / Життя під обстрілами / Незламному -384 - ... Про Нікополь 11 переглядів «Про Нікополь» 25.09.2023 Вдарили з артилерії / Здетонував боєприпас / Відключення світла - ... Про Нікополь 10 переглядів «Про Нікополь» 21.09.2023 Вдарили по райцентру / Візит волонтера із Шотландії / Перевірка ... Про Нікополь 15 переглядів «Про Нікополь» 18.09.2023 Нічна ворожа атака / Шкільні роки в евакуації / Відкриття медичних ... Про Нікополь 9 переглядів «Про Нікополь» 15.09.2023 Дитсадок плете сітки / Допомагають ВПО / Висадили квіти - спецпроєкт ... Про Нікополь 6 переглядів «Про Нікополь» 14.09.2023 Планові відключення світла / Позашляховик для бійців / Атака по мирних ... Про Нікополь 7 переглядів «Про Нікополь» 13.09.2023 Вдарили по райцентру / Допомога для мешканців / Успіхи ЗСУ - ... Про Нікополь 6 переглядів 123…29»Сторінка 1 з 29