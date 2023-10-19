«Про Нікополь» 19.10.2023


окупанти тричі обстріляли місто/опалення у Нікополі/Фільтрація води для Томаківки – спецпроєкт «Про Нікополь».

Про Нікополь
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