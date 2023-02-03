«Про Нікополь» 03.02.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад

Чергові атаки на прибережні громади, ситуація з водопостачанням, допомога військовим – спецпроєкт “Про Нікополь”.

Про Нікополь
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