«Про Нікополь» 03.09.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад

Нескінченні ворожі атаки по місту та навколишнім населеним пунктам, наслідки терору росіян, ситуація по той бік Каховського водосховища. А ще – подробиці місії МАГАТЕ – спецпроєкт “Про Нікополь”

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