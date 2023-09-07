«Про Нікополь» 07.09.2023 Видали гуманітарку / Сила підтримки / Відключення світла / “Дорога життя ” – спецпроєкт ” Про Нікополь ”. Про Нікополь 0 переглядів Вам також може сподобатися «Про Нікополь» 06.09.2023 Ворожа атака / Гуманітарна допомога для місцевих / Університет ... Про Нікополь 0 переглядів «Про Нікополь» 05.09.2023 Ворожа атака / Підвіз питної / Гуманітарна допомога для місцевих ... Про Нікополь 0 переглядів «Про Нікополь» 04.09.2023 Нічна ворожа атака / Наслідки підриву Каховської ГЕС / Допомога для ... Про Нікополь 0 переглядів «Про Нікополь» 01.09.2023 Нічна ворожа атака / Генератори для військових / Допомога школярам з ... Про Нікополь 0 переглядів «Про Нікополь» 31.08.2023 Ситуація на ЗАЕС / Допомога громадам / Яким буде початок навчального ... Про Нікополь 0 переглядів «Про Нікополь» 30.08.2023 Відбудова дамби / Статус для дітей Нікопольщини / Видача гуманітарки - ... Про Нікополь 6 переглядів «Про Нікополь» 29.08.2023 Обстріли райцентра / Громади без води / Водосховище заростає / Картина ... Про Нікополь 6 переглядів «Про Нікополь» 28.08.2023 Атака по громадах / Як вчитимуться школярі? / Збирає на дрон грою в ... Про Нікополь 2 переглядів «Про Нікополь» 25.08.2023 Атака Нікопольщини / Новий водовоз для Покрова / Генератори та зарядні ... Про Нікополь 8 переглядів «Про Нікополь» 24.08.2023 Обстріли громад / Урочистості до свят / Вибухи на ЗАЕС / Робота ... Про Нікополь 10 переглядів «Про Нікополь» 23.08.2023 Обстріли громад/ Відзнака волонтерів / Застереження від ОВА / ... Про Нікополь 10 переглядів «Про Нікополь» 22.08.2023 Допомога від UNISEF / Вода для Червоногригорівки / Гуманітарні набори ... Про Нікополь 5 переглядів 123…27»Сторінка 1 з 27