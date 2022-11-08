«Про Нікополь» 08.11.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад

Обстріл з «Градів» та важкої артилерії двох громад / Незвичайна знахідка у снаряді – спецпроєкт “Про Нікополь”

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