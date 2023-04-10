«Про Нікополь» 10.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад “Про Нікополь” / Атаки на громади / Нові автівки для ЗСУ / Проєкт відновлення будинків / – спецпроєкт “Про Нікополь”. Про Нікополь 3 переглядів Вам також може сподобатися «Про Нікополь» 07.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Обстріли Нікопольщини / Генератор від Франції / Насіння для посадки - ... Про Нікополь 18 переглядів «Про Нікополь» 06.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Руйнування в громадах / Допомога від благодійників / Пограбування ... Про Нікополь 20 переглядів «Про Нікополь» 05.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Обстріли громад / Масові відкобчення світла / Великодній кошик для ЗСУ ... Про Нікополь 19 переглядів «Про Нікополь» 04.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Ситуація в громадах / Будівельні набори для Нікополя / Видача дитячого ... Про Нікополь 12 переглядів «Про Нікополь» 03.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад "Бавовна в окупантів" / Підтримка переселнців / Челендж для ... Про Нікополь 20 переглядів «Про Нікополь» 31.03.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Ситуація в громадах / Допомога захисникам від Нікополя / Пошук ... Про Нікополь 16 переглядів «Про Нікополь» 30.03.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Нові бетонні укриття / Домога на передову / Відключення світла - ... Про Нікополь 25 переглядів «Про Нікополь» 29.03.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Додаток для нікопольців / Буржуйки від благодійників / МАГАТЕ на ЗАЕС ... Про Нікополь 36 переглядів «Про Нікополь» 28.03.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Загроза атак дронами / Візит Президента / Нові генератори захисникам - ... Про Нікополь 26 переглядів «Про Нікополь» 27.03.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Загроза атак / «Чиста громада» / Психологічна допомога дітям ... Про Нікополь 32 переглядів «Про Нікополь» 24.03.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Бетонні укриття у Нікополі /Допомога для Покрова / Автівки для ... Про Нікополь 17 переглядів «Про Нікополь» 23.03.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад Обстріли району / «Кажан» захисникам / Порятунок онука з росії / ... Про Нікополь 34 переглядів 123…19»Сторінка 1 з 19