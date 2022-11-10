«Про Нікополь» 10.11.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад

“Про Нікополь”/ Понівечені будинки та постраждала жінка / Першотравневська ТГ приймає переселенців – спецпроєкт “Про Нікополь”.

Про Нікополь
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