«Про Нікополь» 12.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад


Постраждало 4 літніх людей: росіяни обстріляли Нікополь – спецпроєкт “Про Нікополь”.

Про Нікополь
1 переглядів

Вам також може сподобатися

«Про Нікополь» 11.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
«Про Нікополь» 11.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
Ситуація в прибережних громадах / Допомга від ООН / Необхідні ...
Про Нікополь
16 переглядів
«Про Нікополь» 10.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
«Про Нікополь» 10.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
"Про Нікополь" / Атаки на громади / Нові автівки для ЗСУ / Проєкт ...
Про Нікополь
32 переглядів
«Про Нікополь» 07.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
«Про Нікополь» 07.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
Обстріли Нікопольщини / Генератор від Франції / Насіння для посадки - ...
Про Нікополь
21 переглядів
«Про Нікополь» 06.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
«Про Нікополь» 06.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
Руйнування в громадах / Допомога від благодійників / Пограбування ...
Про Нікополь
22 переглядів
«Про Нікополь» 05.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
«Про Нікополь» 05.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
Обстріли громад / Масові відкобчення світла / Великодній кошик для ЗСУ ...
Про Нікополь
21 переглядів
«Про Нікополь» 04.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
«Про Нікополь» 04.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
Ситуація в громадах / Будівельні набори для Нікополя / Видача дитячого ...
Про Нікополь
13 переглядів
«Про Нікополь» 03.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
«Про Нікополь» 03.04.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
"Бавовна в окупантів" / Підтримка переселнців / Челендж для ...
Про Нікополь
20 переглядів
«Про Нікополь» 31.03.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
«Про Нікополь» 31.03.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
Ситуація в громадах / Допомога захисникам від Нікополя / Пошук ...
Про Нікополь
16 переглядів
«Про Нікополь» 30.03.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
«Про Нікополь» 30.03.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
Нові бетонні укриття / Домога на передову / Відключення світла - ...
Про Нікополь
25 переглядів
«Про Нікополь» 29.03.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
«Про Нікополь» 29.03.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
Додаток для нікопольців / Буржуйки від благодійників / МАГАТЕ на ЗАЕС ...
Про Нікополь
36 переглядів
«Про Нікополь» 28.03.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
«Про Нікополь» 28.03.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
Загроза атак дронами / Візит Президента / Нові генератори захисникам - ...
Про Нікополь
26 переглядів
«Про Нікополь» 27.03.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
«Про Нікополь» 27.03.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад
Загроза атак / «Чиста громада» / Психологічна допомога дітям ...
Про Нікополь
32 переглядів
12319

Сторінка 1 з 19

.