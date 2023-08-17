«Про Нікополь» 17.08.2023


Шиють для бійців / Кров для ЗСУ / Психологічна підтримка / Гумнабори для громад – спецпроєкт “Про Нікополь”.

Про Нікополь
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