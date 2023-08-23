«Про Нікополь» 23.08.2023


Обстріли громад/ Відзнака волонтерів / Застереження від ОВА / Відновлення видачі води – спецпроєкт “Про Нікополь”.

Про Нікополь
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