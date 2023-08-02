🩸РЯТУЮЧИ ЖИТТЯ НА ПЕРЕДОВІЙ І В ТИЛУ. Світлана Мороз та Іван Кондратенко #ВасильєвГостро📌

Про психологічну допомогу військовим та цивільним. Про співпрацю з німецькою клінікою Шаріте. Про організацію психіатричної допомоги у Дніпрі та області. Та чи потрібен персональний психотерапевт?

Світлана Михайлівна Мороз – доктор медичних наук, заслужений доктор України, професор, генеральний директор КП «Дніпропетровської багатопрофільної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги».

Світлана Михайлівна першою у світі описала психічні розлади у людей після контузії. За консультацією до неї звертаються відомі закордонні лікарі.

А ще ми дізнаємось, як відомий в обласному центрі сімейний лікар Іван Кондратенко став армійським медиком і поки що не збирається повертатися до цивільної практики. Він вже понад рік живе на дві родини – одна з яких залишилася у Дніпрі, інша з’явилася на фронті.

Про все це – у #ВасильєвГостро📌