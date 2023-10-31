ШОУ під час ВІЙНИ? Про скандальні весілля та моральні орієнтири Васильєв Гостро

“Почали з розмови про моральні орієнтири та про весілля. Про ті, що з прокурорами, мажорами, з російськими піснями та феєрверками. З пономаревими, поляковими, ткачами…

Потім делікатно та культурно поговорили про «Культурну столицю». Про «Букфест», про «Фестиваль блогерів», про джаз, той, що був на Дніпрі, та про Театр «ДГУ». Так-так, вже без будь-яких КВНів, від яких Гендіна, за його ж ствердженням, «ламало» дуже давно. Згадали добрим словом Корбана и Филатова, не злим – Лазаренка.

Ну а закінчили розмову глобальними тектонічними зрушеннями та різнокольоровими лебедями. Гендін упевнений, що, якщо хтось і зможе нам допомогти, то тільки лебеді”.

Борис Васильєв