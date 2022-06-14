Васильевский остров – эфир 14.06.2022 г.

Які послуги можна отримати у ЦНАПАх під час воєнного часу поговоримо з заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іваном Начовним.

 

Васильївский острів
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