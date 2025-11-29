Український бренд Nadya Dzyak підкорює світ моди! Чому це важливо?

29.11.2025 16:37
Український бренд Nadya Dzyak підкорює світ моди! Чому це важливо? Про неї писали провідні журнали Європи та світу. Одяг, який вона створила носять Кайлі Міноуг, Тіна Кароль та гурт «Циферблат». Дніпровська дизайнерка Надя Дзяк підкорює світові подіуми й водночас розповідає іноземцям про українські реалії. Присвячує колекції нашим регіонам, митцям та історіям спротиву. І через одяг транслює головні сенси — інклюзивність, рівність та прийняття себе. Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

