Міська влада підтримує діяльність волонтерок «Жіночої сотні»

29.11.2025 18:23
miska-vlada-pidtrymuye-diyalnist-volonterok-zhinochoyi-sotni

У Кам’янському продовжують підтримувати волонтерські ініціативи, що відіграють важливу роль у забезпеченні потреб українських військових. Одним із найактивніших осередків міста є відома в країні “Жіноча сотня”, яка з перших років війни щоденною працею допомагає нашим захисникам. “Жіноча сотня” була заснована у 2015 році. За цей час волонтерки зробили тисячі маскувальних сіток. Окрім того, шиють подушки, утеплювальні елементи та інші речі, що потрібні на передовій. Місцева громада зі свого боку допомагає волонтеркам. Сьогодні “Жіночій сотні” передали спанбонд, необхідний для виробництва нових маскувальних сіток. Громада Кам’янського багато років підтримує діяльність волонтерок, надавши організації приміщення та необхідну техніку для роботи. “Жіноча сотня” запрошує всіх охочих долучатися до благодійної справи. Зараз організація працює щоденно у дві зміни, адже потреба в сітках та інших виробах залишається значною і військові постійно звертаються з новими запитами.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 01.12.2025

01.12.2025 8:05
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-30112025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 30.11.2025

30.11.2025 8:44
Video thumbnail for youtube video lxojuelznqq

Український бренд Nadya Dzyak підкорює світ моди! Чому це важливо?

29.11.2025 16:37
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 29.11.2025

29.11.2025 8:15
Video thumbnail for youtube video 3jnnsygjmte

Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки; з нашого боку помилок не буде – звернення Президента

28.11.2025 17:37
u-kam-yanskomu-prezentuvaly-yedynu-czyfrovu-platformu-dlya-veteraniv-ta-yihnih-rodyn-veteran-pro

У Кам’янському презентували єдину цифрову платформу для ветеранів та їхніх родин «Ветеран PRO»

28.11.2025 12:29