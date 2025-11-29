Міська влада підтримує діяльність волонтерок «Жіночої сотні»

У Кам’янському продовжують підтримувати волонтерські ініціативи, що відіграють важливу роль у забезпеченні потреб українських військових. Одним із найактивніших осередків міста є відома в країні “Жіноча сотня”, яка з перших років війни щоденною працею допомагає нашим захисникам. “Жіноча сотня” була заснована у 2015 році. За цей час волонтерки зробили тисячі маскувальних сіток. Окрім того, шиють подушки, утеплювальні елементи та інші речі, що потрібні на передовій. Місцева громада зі свого боку допомагає волонтеркам. Сьогодні “Жіночій сотні” передали спанбонд, необхідний для виробництва нових маскувальних сіток. Громада Кам’янського багато років підтримує діяльність волонтерок, надавши організації приміщення та необхідну техніку для роботи. “Жіноча сотня” запрошує всіх охочих долучатися до благодійної справи. Зараз організація працює щоденно у дві зміни, адже потреба в сітках та інших виробах залишається значною і військові постійно звертаються з новими запитами.

