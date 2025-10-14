Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку; це можна зробити у форматі військової адміністрації – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Коротко про цей день. Детально готуємося до нашої розмови з Президентом Трампом. Провів сьогодні нараду з військовими, Міністерством закордонних справ, міністром енергетики, керівником Нафтогазу, також із командою Офісу – усі аспекти розмови мають бути опрацьовані так, щоб Україна була справді посилена. Ми обговорили з Президентом Трампом уже певні речі – є контури рішень, які можуть допомогти, – щодо «петріотів», щодо «томагавків», це дуже важливо, і деякої іншої зброї. Важливо чутливі речі обговорити нам особисто – телефоном усього не скажеш. У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи, інших наших партнерів, наші кроки тут, в Україні, можуть наблизити завершення війни. Важливе лідерство Америки – лідерство Президента Трампа. Ми плануємо й зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній. Звісно, ключове наше завдання – це ППО та стійкість наших міст і громад, також примус Росії до миру. Зараз у світі є дуже сильний імпульс до миру – після того, що вдалося досягти домовленостей для Близького Сходу. Це глобальне питання, багато зробив сам Президент США, його команда, також були залучені різні лідери, вони допомагали дуже сильно. І зараз на Близькому Сході є серйозні шанси жити без війни. Це свідчить, що й Росію дійсно можна дотиснути до припинення агресії. Фактично саме Росія зараз залишається основним джерелом глобальної нестабільності – глобальним джерелом війни. Прикрутити це джерело потрібно. Ми знаємо як.

Також окремо доповідав сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга – щодо тих завдань, які мають бути реалізовані на європейському напрямі. Дипломати Офісу також доповідали щодо наших оборонних домовленостей з однією з країн. Ми готуємо серйозну новину на наступний тиждень – саме з одним із наших партнерів у Європі.

Я говорив сьогодні вранці дуже предметно з Президентом Фінляндії. Я дякую, що Фінляндія та сам пан Президент особисто завжди підтримують нас дуже. Ми говорили про комунікацію з Америкою та скоординували наші позиції – і це завжди допомагає. Також ми обговорили спільні можливості тут, у Європі, швидко посилити нашу ППО.

Був сьогодні на доповіді керівник Служби безпеки України Василь Малюк, я дякую Службі за сильну роботу на захист України, на протидію російським агентурним мережам. І також була розмова щодо ситуації у прифронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі. Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації – занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишалися без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом.

Дякую всім, хто з Україною. Дякую кожному, хто захищає нашу державу й додає сили людям.

Слава Україні!