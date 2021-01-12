“Чорні археологи” розкопали курган епохи бронзи неподалік селища Новоселівка

Неподалік селища Новоселівка жертвою мародерів став один з курганів бронзової доби. Розграбували історичну пам’ятку. Неподалік селища Новоселівка жертвою мародерів став один з курганів бронзової доби. У пошуках цінних археологічних знахідок злочинці прорили траншею просто скрізь могилу. Ситуація набула розголосу завдяки повідомленням у соцмережах. Наш Єгор Ромахло вирушив на місце разом з науковцем. Що там намагалися знайти та хто має захищати кургани від зазіхань чорних археологів — дивимось.

Історична пам’ятка просто посеред степу. Цей насип неподалік селища Новоселівка ніщо інше, як курган — давнє поховання. Приблизний вік цієї могили — від 3 до 5 тисяч років!

Та розкрадачів історична цінність об’єкта аж ніяк не хвилює. Мародери безжалісно продірявили насип наскрізь. Намагались дістатись до найдавнішого поховання, переконаний експерт. Та у своїй жадібності помилилися. Адже у найстаріших могилах зазвичай нічого коштовного не зберігається.

“Ось цей грабіжницький вхід. Як ви можете бачити, мародери пробили курган зверху. Це абсолютно не за методикою, це абсолютно безглуздо. Тому що поховання зазвичай розташовані не в центрі. В центрі може бути основне поховання, найраніше.”

Ярослав одним із перших прибув на місце розграбування, аби дослідити — наскільки ж постраждав курган. Чоловік розповідає: здобич, за якою полюють мародери, може бути найрізноманітнішою. Найчастіше це керамічні вироби, зброя та елементи одягу. Потім усі ці знахідки продають за чималі гроші на аукціонах.

На папері усі кургани в країні знаходяться під охороною держави. Та на ділі, каже археолог, за більшістю поховань ніхто не слідкує. Тому мародерство процвітає. Та після резонансу у соціальних мережах на ситуацію звернули увагу в обласному центрі охорони історико-культурних цінностей. Тут стверджують — боронити насип має Піщанська громада, на території якої він знаходиться.

Та от у самій ОТГ взагалі про розграбування кургану навіть не чули. Мовляв, ніхто не звертався. Ба більше — нічого зробити поки й не можуть. Адже на історичні пам’ятки навіть не оформлені документи.

Випадок з даним курганом далеко не єдиний. Поряд знаходиться ще ціла система прадавніх могильників. І усі вони цілком беззахисні перед ненаситними мародерами. Більш того, офіційна наука навіть не знає, яким народам поховання належать й наскільки є цінними. Адже, за правилами, розкопувати можна лише ті пам’ятки, які знаходяться у критичному стані та ризикують зникнути взагалі.