На Дніпропетровщині + 267 нових випадків коронавірусу

Кількість одужалих від коронавірусу значно перевищило число нових хворих. Втім майже втричі зросла кількість смертей від COVID-19. Таку статистику від МОЗ маємо за минулу добу. Крім того, в Україні виявили понад 5 тисяч нових інфікованих. Тож за весь час пандемії у нас захворіло понад мільйон сто тисяч людей. Детальна інформація — у наступному сюжеті.

На Дніпропетровщині за минулу добу 267 нових випадків коронавірусу. При чому у лідерах цього разу Кривий Ріг. Там виявили 113 інфікованих. Тоді як у Дніпрі – 91. В цілому ж по Україні за минулу добу COVID-19 лабораторно підтвердили у понад п’яти тисяч людей. Найбільша кількість нових випадків — у м. Києві, Полтавській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

Найближчим часом на усіх контрольних пунктів в’їзду та виїзду мають облаштувати пункти тестування. Особам, які повертаються з тимчасово окупованих територій на підконтрольні Україні, одразу після перетину робитимуть експрес дослідження на антиген до коронавірусу. Після негативного результату людина вправі припинити самоізоляцію.

Раніше це було можливим лише після закінчення 14 денного терміну чи негативного ПЛР. Організувати ці пункти мають Донецька, Луганська і Херсонська обладміністрації.

В Україні скоротили термін розслідування смерті медика через коронавірус. Тепер це 5 днів замість 15.

Це рішення має зменшити кількість бюрократичних процедур при оформленні страхових виплат. Аби сім’ї медпрацівників, що загинули лікуючи хворих на коронавірус, отримували ці кошти вчасно.