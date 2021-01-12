Поліція перевірила дотримання карантинних обмежень

12.01.2021 18:36

Штрафи для порушників! Поліцейські Соборного відділу вирушили у рейд аби перевірити, чи законослухняні власники супермаркетів, торговельних центрів, ресторанів та кафе.

Адже під час карантину закладам громадського харчування можна працювати тільки на винос. Магазини ж одягу, кінотеатри та ігрові кімнати взагалі мають бути зачинені.

За результатами такої перевірки оштрафували власників однієї торгової точки, яка нехтувала правилами карантинних обмежень.

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