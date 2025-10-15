Сергія Лисака переводять! Що відбувається у Дніпропетровській області?

Сергія Лисака переводять – він очолить новостворену Одеську міську військову адміністрацію. Його призначать на місце скандального мера Геннадія Труханова, якого позбавили українського громадянства. Дніпропетровщину ж очолить перший заступник Лисака – Владислав Гайваненко. Що про нього відомо? І що відбувається у Дніпропетровській області? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

