В області за добу +76 випадків коронавірусу

01.02.2021 18:06

Захворюваність на коронавірус іде на спад, звітують в Мінохорони здоров’я. Минулої доби в Україні діагностували трохи більш як 2 тисячі нових випадків інфікування, натомість здолали хворобу понад 5 тисяч людей! За два тижні в нашу країну надійде перша партія вакцини проти COVID, тож імунізація українців скоріш за все розпочнеться вже цього місяця. Наші кореспонденти зібрали найсвіжішу інформацію про боротьбу з епідемією на Дніпропетровщині та в країні. Дивимось!

На Дніпропетровщині за минулу добу +76 випадків коронавірусу. Традиційно більшість у Дніпрі + 45 нових інфікованих. Відтак за весь час епідемії в обласному центрі COVID діагностували у понад 32 тисяч мешканців.

Наразі госпітальні бази Дніпропетровської області завантажені лише на чверть. Ситуація стабілізувалась, кажуть медики. Проте розслаблятися зарано.

Протягом усієї епідемії саме лікарня Мечникова приймає найтяжчих пацієнтів з коронавірусом. Нині у ковідній терапії медзакладу зо три десятки пацієнтів, у реанімації – 11.

Медики лікарні Мечникова, що працюють безпосередньо в ковід-центрі, а це 200 фахівців, сподіваються вакцинуватися від коронавірусу найближчим часом. Перші дози препарату мають надійти в Україну вже в середині лютого, кажуть в Мінохорони здоров’я.

До кінця літа Україна отримає другу поставку вакцини — до 3,5 мільйонів доз британського препарату AstraZeneca. Імунізацію розпочнуть із медиків стаціонарів і учасників ООС. Наступні в списку — люди віком 80+ та працівники первинної медичної допомоги.

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