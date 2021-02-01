Як після бомбардування. Мешканці лівобережжя скаржаться на кричущий стан доріг у приватному секторі. Особливо важка ситуація на вулицях Далекосхідній та Вологодській. Автівки просто тонуть у глибоких ямах, які зараз заповнила вода. Хто ж має відповідати за стан цих автошляхів та чи дочекаються люди ремонту — дізнавався наш Єгор Ромахло.

Справжні озера замість асфальту. Глибина цих кратерів на вулиці Далекосхідній , як мінімум, десяток сантиметрів. І водіям доводиться ризикувати своїми авто, аби об’їхати затори на Слобожанському проспекті.

Щоб проїхати та не залишити у ямі колесо потрібна неабияка майстерність кермувальника.

Марія першою заговорила у соцмережах про жахливий стан цієї дороги. Жінка нещодавно переїхала до Дніпра. Її обурює стан автошляху, яким вона щодня відвозить дитину до навчального закладу.

Підтримують позицію жінки й інші водії, які курсують тут дуже часто. Адже затори на проспекті звичайна справа. І доводиться обирати: або витратити час — або ризикнути станом автівки.

Дійсно, у жахливому стані й дороги на сусідніх з Далекосхідної вулицях. Ось, наприклад, який басейн утворився на вулиці Сакко.

Та це ще квіточки. Звернувши на вулицю Вологодську, ми пожалкували, що не взяли із собою човен! На нас тут вже чекали розлючені місцеві жителі.

У мерії ж ситуацію з цими вулицями не коментують. Мовляв, за їх ремонт відповідають місцеві депутати. Ми звернулись до Сергія Пустового. Він один з кількох обранців, хто представляють в міськраді Індустріальний район. Політик каже, про ситуацію з розбитими дорогами знає. Щоправда, звернень людей з приводу вказаних нами автошляхів — не було.

Однак, є радісна новина для мешканців сусідньою з цими вулиці — Софії Ковалевської. Вона, начебто, вже готується до ремонту.

Тож, є надія, що з часом комунальники дістануться й до більш віддалених автошляхів.