Викинулася з багатоповерхівки й впала на сусіда

Вранці на житломасиві Тополя 49-річна жінка здійснила самогубство. Вона загинула на місці. При цьому завдала численних травм мешканцю цього ж будинку. Адже у буквальному сенсі звалилася чоловіку на голову, коли він виходив з під’їзду. У тяжкому стані постраждалого шпиталізували до лікарні Мечникова.

“Чоловік доправлений в лікарню Мечникова з переламом хребта, закритою черепно-мозковою травмою, переламами. Зараз знаходиться у відділенні політравми. Він нічого не може згадати.”