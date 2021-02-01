У Дніпрі рятують породіллю, що начебто продала новонародженого сина

До лікарні Дніпра доправили породіллю, що начебто віддала новонароджену дитину за грошову винагороду. Принаймні так вона пояснила долю малюка правоохоронцям.Наразі жінка у важкому стані після ускладнених домашніх пологів. Поліція відкрила кримінальне провадження за торгівлю дітьми. Адвокат породіллі стверджує: вона була сурогатною матір’ю. Подробиці заплутаної історії — далі в сюжеті.

Центр матері та дитини імені Руднєва. Тут в реанімації перебуває 40-річна жінка, якій за дві доби після домашніх пологів стало зле. З масивною кровотечею її каретою швидкої доправили у критичному стані.

Лікарям та поліцейським пацієнтка заявила: віддала новонародженого хлопчика іншій жінці за гроші. За непідтвердженими даними, йдеться про пів мільйона гривень.

У поліції з’ясували: породілля не стояла на обліку у державних лікарнях. Окрім новонародженого, жінка має ще трирічну дитину, двох дорослих синів та чоловіка. Втім усі вони начебто навіть не здогадувалися про вагітність.

“Про те що вона вагітна — не знали, тому що вона надавала інформацію, що лікується.”

Біля лікарні ми зустріли адвоката породіллі. Він називає клієнтку потерпілою від шахраїв, бо вона була сурогатною матір’ю. Із замовницею, каже, познайомилася навесні в інтернеті. Далі відбулося штучне запліднення. Періодично замовниця возила вагітну до приватної клініки на обстеження. І ось наприкінці січня навідалася до неї із медпрацівницею.

“Вона не хотіла народжувати. Їй подзвонили, сказали, що треба це робити зараз. Їй вкололи препарати й стимулювали пологи. Вона народила на 2 тижні раніше, аніж повинна була за графіком. Вона народила сина в ніч з 27 на 28 січня, його викрали.”

Документально підтвердити те, що насправді була сурогатною матір’ю, наразі породілля не може, твердить адвокат.

“Всі документи вона підписувала. Другий примірник їй повинні були надати після того, як вона народить дитину.”

У поліції наразі збирають усі докази. Триває слідство, яке порушили за статтею “торгівля людьми”. За нею передбачене покарання до 15 років позбавлення волі.