Де у Дніпрі можна знайти громадську вбиральню?

Чи допоможуть у розшуках онлайн карти? Наш Владислав Авдієнко вирішив перевірити найпопулярніші громадські туалети Дніпра та склав топ найкращих.

Відшукати публічну вбиральню сьогодні можливо через онлайн-карти (приміром, 2gis чи Google Maps). Вбиваємо в пошук громадські туалети й маємо з десяток точок-локацій. Та чи усі готові прийняти відвідувачів?

Оцінювати вбиральні ми будемо за 3 показниками: 1 – ціна, 2-чистота, 3-доступність для людей з інвалідністю.

Перша локація сквер Прибережний на житломасиві “Перемога-1”. Його відкрили усього рік тому, тож вбиральня тут має бути сучасною.

Стінки поручні, сам унітаз, ба навіть підлога — усе виглядає доволі чистим. У повітрі приємний аромат морського бризу, певно, його ароматизують. В наявності туалетний папір та навіть антисептик. Скористатися вбиральнею зможуть і люди з інвалідністю: тут є пандус, кнопка виклику допомоги, поручні.

Зручно тут буде й матусям із дітьми.

І все це цілодобово та безкоштовно, принаймні, поки що. Бо на корпусі встановлені купюроприймачі. Містянам диво техніки до вподоби.

Ще 3 такі футуристичні туалети є через кожні 500 метрів по цій же стороні вулиці біля зупинок громадського транспорту. Але що ж ближче до центру міста?

Набережна, Фестивальний причал. Величезний напис “Туалет” височіє над тротуаром. Натомість маємо неприємний сюрприз. Двері міцно зачинені. І, судячи із того, що тут немає жодних табличок, це аж до весни.

Така ж ситуація і далі за Новим мостом. На мапі туалет є, проте потрапити туди зась. А ось у парку Глоби туалет відкритий. Влітку працює цілодобово, взимку ж з 9:00 до 19-00.

Вартість візиту – 5 гривень. Ізсередини вбиральня не вражає технічними новинками, туалетного паперу немає. До кабінок ведуть величезні сходи. З візочком тут ніяк.

Втім підлога та туалети чисті, працює сушарка для рук, є мило.

А зараз вирушаємо до Скверу Героїв. Чесно кажучи, у цьому місці побачити такий бруд ми аж ніяк не очікували.

І як вишенька на торті — тут є окрема кабінка для людей з інвалідністю.

Що ж, хоча б безкоштовно. Приклад того, як за мінімальні гроші можна тримати вбиральню у пристойному стані, ми побачили на Троїцькому ринку. Ціна усього 2 гривні.

Пандуса немає. Інтер’єр радянський.

Втім тут чисто, навіть сміттєві корзини порожні.

Отож, найбільше балів у нашому рейтингу отримав туалет у Прибережному сквері. На другому місці вбиральні в парку Глоби та на Троїцькому ринку. Біокабінки зі Скверу Героїв ми взагалі виключили з рейтингу через антисанітарію.