В області збиратимуть джерела іонізуючого випромінювання

Протягом місяця з 16 лютого по 19 березня у восьми великих містах нашої області працюватиме мобільна радіологічна лабораторія від проєкту «КРОК до безпеки». Її спеціалісти можуть дослідити територію чи окремі предмети, якщо виникли підозри про наявність радіоактивного забруднення. Нагадаємо, що згідно з законодавством, добровільна здача таких небезпечних предметів звільняє особу від відповідальності.

За останні десять років спеціалісти дніпровського спецкомбінату “Об’єднання Радон” 64 рази виїздили на ліквідацію джерел іонізуючого випромінювання. В регіоні багато занедбаних підприємств, які колись їх використовували. Покинуті напризволяще прилади з радіоактивними компонентами шкодять довкіллю та людям. Їх необхідно утилізувати. В рамках кампанії «КРОК до безпеки», що проходить у Дніпропетровській області, оголошено про початок нового етапу роботи із громадами та громадянами: збір небезпечних джерел іонізуючого випромінювання, які опинилися за межами державного регулювання.

У Дніпрі, Верхньодніпровську, Кам’янському, Марганці, Нікополі, Покрові, Жовтих Водах та Кривому Розі з 16 лютого по 19 березня працюватиме мобільна лабораторія. Кожен може звернутися до фахівців, якщо має вмотивовану підозру про наявність джерела іонізуючого випромінювання. Варто пам’ятати, що будь-яка непрофесійна взаємодія з джерелами, а тим більш спроба їх розібрати — призводить до локальних радіаційних аварій.

Зараз з місцевими органами влади узгоджують місця роботи мобільної лабораторії. Для населення це гарна нагода у законний спосіб позбутися небезпечних радіоактивних предметів. Адже добровільне повідомлення про їх наявність не карається законом. Самі фахівці лабораторії утилізацією не займаються. Для цього викличуть партнерів із Дніпровської філії “Радону”. Знайдені предмети на “Радоні” й захоронять.