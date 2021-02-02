ОСББ закликають брати участь у програмах співфінансування

02.02.2021 18:20

Нові комунікації, утеплення та ремонт сходів. Дніпро — чи не єдине місто України, де ОСББ можуть розраховувати на підтримку від мерії. У місті діє програма співфінансування в рамках “Бюджету участі”. Додаткові компенсації передбачені й на теплі кредити. Як покращити стан свого будинку — дивіться далі в сюжеті.

Вулиця Кедрина, район Робочої. Цьому малосімейному гуртожитку  понад 40 років. Нещодавно мешканці почали активно приводити будівлю до ладу. Створили ОСББ, щороку подавали проєкти на бюджет участі. Завдяки чому замінили труби опалення у підвалі, на усіх 12 поверхах поклали плитку. Облаштували й прибудинкову територію.

За умовами співфінансування місто покриває 70% витрат ОСББ на ремонт у рамках “Бюджету участі”. З 2017 року переможцями проєктів стали 18 ОСББ. Вони отримали від міста понад 4 мільйони гривень.

“Всього в нас переможцями стали 43 проєкти, із яких 30 вже з успіхом реалізовані, а 13 будуть реалізовані цього року, бо вони перемогли минулого року.”

А ось Слобожанський проспект. Ці дві п’ятиповерхівки також належать ОСББ. Жителі вирішили привести їх до ладу за допомогою так званих “теплих кредитів”. У під’їздах замінили вікна на пластикові. Щоб економити на опаленні — встановили теплові насосні станції, які регулюють інтенсивність подачі води.

За державною програмою “теплих кредитів” місцева влада компенсує усього до 30% вартості робіт. Натомість ще до 40% відшкодовує держава. Щоб отримати гроші на ремонт, жителі мають спершу самі оформити кредит в одному з визначених банків. І до року чекати на компенсацію.

“Тільки після того, як будуть виконані роботи, ОСББ підтвердять, що кошти, які вони візьмуть в кредит, — вони були направлені саме на цільові ці заходи з енергозбереження. Після цього вони отримають компенсацію як від держави, так і від міського бюджету.”

До уваги тих, хто хоче подати свій проєкт: в березні стартує “школа автора”, де навчать усіх тонкощів розробки кошторису та оформлення заявки. Прийом документів на бюджет участі розпочинається в травні.

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

Батьки старшокласників збентежені звісткою про ліквідацію у школах 10-11 класів

02.02.2021 18:35

У місті діє соціальний проєкт “Допоможи народитись дитині”

02.02.2021 18:25

Де у Дніпрі можна знайти громадську вбиральню?

02.02.2021 18:15

В області збиратимуть джерела іонізуючого випромінювання

02.02.2021 18:02

У музеї “Машини часу” з’явилася віртуальна підлога

02.02.2021 17:59

У Дніпрі рятують породіллю, що начебто продала новонародженого сина

01.02.2021 18:22
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com