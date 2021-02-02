ОСББ закликають брати участь у програмах співфінансування

Нові комунікації, утеплення та ремонт сходів. Дніпро — чи не єдине місто України, де ОСББ можуть розраховувати на підтримку від мерії. У місті діє програма співфінансування в рамках “Бюджету участі”. Додаткові компенсації передбачені й на теплі кредити. Як покращити стан свого будинку — дивіться далі в сюжеті.

Вулиця Кедрина, район Робочої. Цьому малосімейному гуртожитку – понад 40 років. Нещодавно мешканці почали активно приводити будівлю до ладу. Створили ОСББ, щороку подавали проєкти на бюджет участі. Завдяки чому замінили труби опалення у підвалі, на усіх 12 поверхах поклали плитку. Облаштували й прибудинкову територію.

За умовами співфінансування місто покриває 70% витрат ОСББ на ремонт у рамках “Бюджету участі”. З 2017 року переможцями проєктів стали 18 ОСББ. Вони отримали від міста понад 4 мільйони гривень.

“Всього в нас переможцями стали 43 проєкти, із яких 30 вже з успіхом реалізовані, а 13 будуть реалізовані цього року, бо вони перемогли минулого року.”

А ось Слобожанський проспект. Ці дві п’ятиповерхівки також належать ОСББ. Жителі вирішили привести їх до ладу за допомогою так званих “теплих кредитів”. У під’їздах замінили вікна на пластикові. Щоб економити на опаленні — встановили теплові насосні станції, які регулюють інтенсивність подачі води.

За державною програмою “теплих кредитів” місцева влада компенсує усього до 30% вартості робіт. Натомість ще до 40% відшкодовує держава. Щоб отримати гроші на ремонт, жителі мають спершу самі оформити кредит в одному з визначених банків. І до року чекати на компенсацію.

“Тільки після того, як будуть виконані роботи, ОСББ підтвердять, що кошти, які вони візьмуть в кредит, — вони були направлені саме на цільові ці заходи з енергозбереження. Після цього вони отримають компенсацію як від держави, так і від міського бюджету.”

До уваги тих, хто хоче подати свій проєкт: в березні стартує “школа автора”, де навчать усіх тонкощів розробки кошторису та оформлення заявки. Прийом документів на бюджет участі розпочинається в травні.