У місті діє соціальний проєкт “Допоможи народитись дитині”

02.02.2021 18:25

До акції “Допоможи народитись дитині”, що проходить у центрі “Біофарма плазма Дніпро”, долучилась відома блогерка, лікар-дієтолог Дар’я Лєвих. Вона прийшла не одна, запросила до донації й свою подругу. Нагадаємо, що “Біофарма плазма Дніпро” започаткувала соціальний партнерський проєкт для забезпечення жінок з ускладненнями вагітності та недоношених немовлят безкоштовними препаратами з плазми донорів.

Відома блогерка Дар’я Лєвих обрала “Біофарма плазма Дніпро”, бо центр сприяє об’єднанню людей доброї волі під гаслом допомоги хворим та пропагує донорський рух.

Донор плазми обов’язково отримує безкоштовний аналіз крові за двадцятьма двома показниками та на ВІЛ, гепатити B і С, також на наявність антитіл до covid19.

Дар’я Лєвих запросила до донації свою подругу, теж лікаря. Скориставшись нагодою, колеги гарно провели час.

Донорство плазми — це благородна і соціально важлива місія. Донор має постійний контроль стану здоров’я, бо перед кожною процедурою його оглядає терапевт. На жаль, подруга Дар’ї не отримала дозвіл через високий ступінь короткозорості.

Перед донацією треба дотримуватись дієти та вживати багато рідини.

Пройшовши всі необхідні обстеження, Дар’я Лєвих починає донацію. Процедура в середньому триває близько години. Донор весь час знаходиться під наглядом медичного персоналу.

Спеціальна музика сигналізує про завершення процедури, але донор має полежати кілька хвилин і тільки потім підійматися.

Грошову компенсацію, яку отримує кожен донор за донацію Дар’я Лєвих перерахувала на проєкт “Допоможи народитись дитині”.

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