7 дітей-сиріт отримали сертифікати на квартири

7 квартир отримають в поточному році діти-сироти та ті, що позбавленні батьківського піклування. Для цього держава виділила грошову субвенцію. А на місцях майбутнім володарям житла допомагають соціальні служби та кваліфіковані фахівці. Як все працює — дивіться у наступному сюжеті.

Юлія тільки рік тому стала в чергу на житло. А сьогодні вона вже в списку тих, хто отримав сертифікат. Сподівається, що за пів року буде мешкати у власній квартирі.

А от В’ячеслав вже знайшов квартиру. Залишилось лише оформити документи та в’їжджати.

Сума, яку держава виділила на житло для кожного учасника черги, складає майже 682 тисячі гривень. В пошуку квартир та будинків допомагає створена при міськраді комісія, в яку входять різні фахівці. В тому числі й ті, що оцінюють технічний стан житла. Також надається і юридичний супровід.

Єдина умова для дітей-сиріт, які отримують житло, вони не мають права продавати його протягом 10 років.