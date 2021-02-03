7 дітей-сиріт отримали сертифікати на квартири

03.02.2021 18:46

7 квартир отримають в поточному році діти-сироти та ті, що позбавленні батьківського піклування. Для цього держава виділила грошову субвенцію. А на місцях майбутнім володарям житла допомагають соціальні служби та кваліфіковані фахівці. Як все працює — дивіться у наступному сюжеті.

Юлія тільки рік тому стала в чергу на житло. А сьогодні вона вже в списку тих, хто отримав сертифікат. Сподівається, що за пів року буде мешкати у власній квартирі.

А от В’ячеслав вже знайшов квартиру. Залишилось лише оформити документи та в’їжджати.

Сума, яку держава виділила на житло для кожного учасника черги, складає майже 682 тисячі гривень. В пошуку квартир та будинків допомагає створена при міськраді комісія, в яку входять різні фахівці. В тому числі й ті, що оцінюють технічний стан житла. Також надається і юридичний супровід.

Єдина умова для дітей-сиріт, які отримують житло, вони не мають права продавати його протягом 10 років.

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

Мешканці житломасиву Парус обурені будівництвом кіосків у зеленій зоні

04.02.2021 18:52

На правовому рівні визнана дистанційна зайнятість

04.02.2021 18:43

В області + 223 нових випадки COVID-19

04.02.2021 18:41

Стартував проєкт “Допоможи онкохворій дитині”

04.02.2021 18:36

У Дніпрі закривають єдиний шахово-шашкововий клуб

04.02.2021 18:31

У парках продовжують використовувати технологію мульчування

04.02.2021 18:21
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com